فيديو.. متظاهرون ينزلون علم أميركا من فوق مقر الكونغرس

متظاهرون ينزلون العلم الأميركي من فوق مقر الكونغرس



تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/mFQtQxQByy — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021

أقدم متظاهرون من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تسلق مبنى الكونغرس وإنزال العلم الأميركي من فوق المبنى.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبنى الكونغرس يوم الأربعاء سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات، وليجبروا الكونغرس على تأجيل جلسة للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، مؤقتا.



وأشهرت الشرطة الأسلحة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وهي تقوم بإجلاء المشرعين من المبنى وكافحت على مدى أكثر من ثلاث ساعات لإخلاء المبنى من أنصار ترامب الذين اقتحموا القاعات في مشاهد فوضوية صادمة.



وأسقط المحجتون الحواجز واشتبكوا مع الشرطة، مع تدفق الآلاف على ساحات الكونغرس.