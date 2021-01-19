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مرشحة بايدن للأمن القومي: عودة إيران للاتفاق النووي بعيدة

Nominee for Director of National Intelligence Avril Haines appears before the Senate Intelligence Committee during a confirmation hearing on Capitol Hill in Washington, U.S., January 19, 2021. Melina Mara/Pool via REUTERS
مرشحة بايدن لمنصب مدير الأمن القومي أفريل هينز
نووي إيران

مرشحة بايدن للأمن القومي: عودة إيران للاتفاق النووي بعيدة

أفريل هينز: بايدن أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه

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دبي – العربية.نت

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قالت مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الأمن القومي أفريل هينز اليوم الثلاثاء "نحن على مسافة بعيدة" من عودة إيران إلى الالتزام التام بالاتفاق النووي.

هينز خلال جلسة في مجلس الشيوخ لتثبيتها في منصبها
هينز خلال جلسة في مجلس الشيوخ لتثبيتها في منصبها

وقالت أمام أعضاء الكونغرس إن بايدن "أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، فسيعطي توجيهاته بأن نفعل الشيء نفسه. وأنا أعتقد صراحة أننا على مسافة بعيدة من هذا".

في السياق نفسه، شددت هينز على أنه "لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي".

منشأة بوشهر النووية في إيران (أرشيفية)
منشأة بوشهر النووية في إيران (أرشيفية)

وفيما يتعلق بالصين، قالت هينز إنها تؤيد اتخاذ موقف قوي أمام التهديد الذي تشكله.

وأضافت: "نهجنا إزاء الصين يجب أن يتطور ويواكب الواقع الذي نراه اليوم والمتمثل في وجود الصين التي لديها نزعة قوية للهيمنة وبسط النفوذ.. أؤيد اتخاذ موقف قوي، بمعنى التعامل مع التحدي الذي نواجهه".

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يأتي هذا بينما تعهّد وزير الخارجية المستقبلي في إدارة جو بايدن اليوم بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس دونالد ترمب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة" لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع الصين" ومواجهة خصومها الآخرين.

وفي كلمته المسجّلة مسبقاً أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والتي من المقرر أن يلقيها بعد ظهر اليوم قال أنتوني بلينكن: "يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية التي تقوي نفوذنا في أنحاء العالم"، مضيفاً: "معا، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية".

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