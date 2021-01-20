ترك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب رسالة لخلفه جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الأربعاء قبل مغادرته مقر الرئاسة الأميركية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب ترك الرسالة الموجهة لبايدن في المكتب البيضاوي الشهير.

وبعد مغادرته البيت الأبيض، قال ترمب في قاعدة أندروز العسكرية "سأعود بطريقة أو بأخرى"، متمنياً في الوقت ذاته "حظاً جيداً" لإدارة جو بايدن.

وقال ترمب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية للمرة الأخيرة متوجه اً إلى فلوريدا: "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفاً: "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى".

ومن دون أن يسمي بايدن بالاسم، قال ترمب إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظاً جيداً ونجاحاً كبيراً".

وغادر ترمب البيت الأبيض للمرة الأخيرة بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بطائرة هليكوبتر حيث توجه لحضور حفل وداع في قاعدة أندروز الجوية المشتركة.

ويمثل رفض الرئيس استقبال خليفته قبل حضور حفل التنصيب مخالفة لتقليد سياسي يعود إلى أكثر من 150 عاما، رافضا بذلك لقاء خلفه والتأكيد على الانتقال السلمي للسلطة.