في حين يستمر فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية، أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أن الأخير على طريق الفوز بالانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية "سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة".

كما أضافت: "المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم"، مؤكدة "الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا".

إلى ذلك، أبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

وحول إعلان ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات، قالت "يحق لترمب أن يذهب للمحكمة العليا وسيخسر".

بدوره قال جو بايدن في تغريدة نشرها على تويتر إنه "لن يهدأ له بال حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات".

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

استمرار عمليات الفرز

هذا وتستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها.

والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا، ويتنافس ترمب وبايدن بأرقام متقاربة في كل من ميشيغن وويسكونسن ونيفادا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

فوز ترمب

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213.

يذكر أن أيا من المرشحين يحتاج إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أما مصير مجلس الشيوخ فلا يزال غير محسوم.