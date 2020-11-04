ترمب يعكس الاتجاه في فلوريدا الحاسمة.. بعد فرز 85%

مع إغلاق صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأميركية، فجر الأربعاء وانطلاق فرز أصوات الناخبين لاختيار ساكن البيت الأبيض المقبل، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلب النتائج لصالحه في ولاية فلوريدا الحاسمة بعد فرز 85% من الأصوات، وذلك بعد أن أفيد سابقا بتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعتبر ولاية فلوريدا من الولايات المهمة بالنسبة للمرشح الرئاسي في تلك الانتخابات الاستثنائية، التي شهدت إقبالاً مبكرا استثنائيا.

كما فاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية فرجينيا الغربية بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء محطة "فوكس نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز"، وهي الولاية التي سبق له أن فاز بها في 2016. ومن شأن فوزه بهذه الولاية أن يمنحه أصوات 5 ناخبين كبار.

وتقدم أيضا في بولايتي إنديانا وكنتاكي، أوكلاهوما.

توقعات بفوز بايدن في هذه الولايات

في حين حصد منافسه الديموقراطي ولايتي فيرمونت وفيرجينيا، بحسب تقديرات أوردتها وسائل إعلام أميركية رئيسية فجر الأربعاء.

كما أفاد مركز "إديسون للأبحاث" بتوقع فوز بايدن في ديلاوير (3 أصوات بالمجمع الانتخابي)، وماساتشوستس (11 صوتا بالمجمع الانتخابي)، ماريلاند (10 أصوات بالمجمع الانتخابي)، ونيو جيرسي (14 صوتا بالمجمع الانتخابي)، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن.

يذكر أن أي مرشح رئاسي يحتاج إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من الهيئة الانتخابية للفوز بالرئاسة.

وكانت تقديرات شبكتي "سي ان ان" و"ان بي سي" الأميركيتين أفادت سابقا بفوز الرئيس الجمهوري بولاية إنديانا في شمال الولايات المتحدة(ما يمنحه أصوات 11 ناخبا كبيرا.)

إقفال مراكز الاقتراع

في حين أغلقت مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا الرئيسية والولايات الخمس: كنتاكي وكارولاينا الجنوبية وفرمونت وفرجينيا وإنديانا، عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (23,00 ت غ) ثم الساعة 19,00 (00,00 ت غ)

وبالإضافة إلى جورجيا يمكن لولايات بنسلفانيا وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وأريزونا وميشيغن أن تكون حاسمة.

يشار إلى أن هوية المرشّح الفائز بالانتخابات لن تعرف ليل الثلاثاء الأربعاء نظرا لكثرة البطاقات الانتخابية المرسلة عبر البريد وهو ما من شأنه أن يؤخر عمليات الفرز في عدد من الولايات الحاسمة.

بالتزامن أكد المرشحان ارتياحهما للوضع الانتخابي وثقتهما بتقدم حظوظهما بالفوز بالرئاسة الأميركية.