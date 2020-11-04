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بتوقيت استثنائي.. بايدن يؤكد "سنفوز والنتائج غداً أو بعده"

المرشح الديمقراطي جو بايدن (فرانس برس)
المرشح الديمقراطي جو بايدن (أسوشييتد برس)

بتوقيت استثنائي.. بايدن يؤكد "سنفوز والنتائج غداً أو بعده"

لم ترد أي تفاصيل عما سيقوله بايدن وهو يخوض سباقاً محتدماً في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب

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دبي - العربية.نت

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دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، جو بايدن، في كلمة ألقاها، الأربعاء، أمام مناصريه من ولاية ديلاوير، إلى التحلي بالصبر حتى ظهور النتائج، إلا أنه أكد أنه على وشك الفوز.

كما قال إنه لن يكون سعيدا إذا ما صرح منافسه الرئيس الجمهوري الأميركي دونالد ترمب بفوزه. وأضاف: "نحن على وشك تحقيق الفوز، والنتائج قد تعلن غدا أو بعد غد"، في دعوة غير مباشرة لأنصاره إلى الهدوء والصبر.

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إلى ذلك، أكد أنه ينتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.

في المقابل، لم يتأخر ترمب في الرد، وغرد على حسابه على تويتر قائلاً: "نحن متقدمون بقوة ولن نسمح للديمقراطيين بسرقة الانتخابات".

كما توقع تحقيق فوز كبير، معلناً أنه سيلقي خطاباً مساء اليوم.

ترمب وبايدن (فرانس برس)
ترمب وبايدن (فرانس برس)

إعلان الفائز

وكانت حملة بايدن أعلنت سابقا، أنه سيوجه كلمة بعد قليل إلى الأميركيين وناخبيه، ما أثار العديد من التساؤلات، لا سيما أنه قلما يوجه أي مرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كلمة خلال مرحلة فرز الأصوات.

ولم ترد أي تفاصيل سابقة عما سيقوله بايدن وهو يخوض سباقا محتدما في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، لكن المرشح الديمقراطي كان علق أمس أيضاً على مسألة إعلان الفائز بسباق الرئاسة، قائلاً إنه لا يمكن للرئيس أن يحدد احتساب الأصوات من عدمه.

وأضاف في حينه أنه يتعين انتظار فرز الأصوات لمعرفة النتيجة، وذلك في تلميح لتصريحات سابقة أدلى بها منافسه الجمهوري دونالد ترمب، الذي لوح مرارا بأنه قد يعلن النتيجة دون انتظار آخر أرقام الفرز.

ويتوقع أن تتأخر نتائج هذه الانتخابات التي جرت بظروف استثنائية، مع تصويت الملايين مبكراً وعبر البريد، ما أثار حفيظة الجمهوريين الذين انتقدوا مرارا عملية التصويت بالبريد، وفتح المجال أياما بعد يوم الاقتراع من أجل استكمالها.

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