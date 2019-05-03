لتأمين الحدود البحرية.. مصر تتسلم ثالث غواصة من ألمانيا

تسلمت القوات البحرية المصرية ثالث غواصة حديثة من طرازs43 " 209 /1400 " من ألمانيا.

وذكرت وزارة الدفاع المصرية أن الغواصة تندرج ضمن دعم القدرات القتالية، و تطوير قدرات التسليح البحري ودعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها.

وذكر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية، لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة.

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة، وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كافة الاتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن الصفقة ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

وكشف خالد أن الغواصة تأتي ضمن جهود القوات البحرية لتأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوي للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.