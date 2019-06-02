بالصور .. أكبر وأطول مائدة إفطار مصرية

نظمت العاصمة الإدارية في مصر أطول وأكبر مائدة إفطار جماعي في العالم وصل طولها لأكثر من 3000 متر واتسعت لإفطار 7000 شخص.

وصرح العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية، بأن القائمين على المشروع حرصوا على تنظيم أطول مائدة إفطار في العاصمة بوجود ممثل لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، سعياً لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وذلك تحت عنوان "مصر بتفطر في العاصمة".

وأكد أن هذا الإفطار الجماعي شهد تواجد كل العاملين في العاصمة الإدارية في كل المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين من مختلف الطبقات التي تمثل الشعب المصري.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدة زيارات إلى العاصمة الإدارية لكي يرى المواطنون أحد أضخم المشروعات العمرانية في مصر على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإفطار الجماعي هو حضور أكبر عدد من المصريين، من مختلف التخصصات والمجالات المختلفة، في مكان واحد وعلى مائدة واحدة.