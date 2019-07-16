تسهيلات مصرية لنقل مشجعي الجزائر والسنغال لنهائي إفريقيا

قررت مصر تقديم كافة التسهيلات الممكنة لنقل مشجعي الجزائر والسنغال إلى القاهرة، وتمكينهم من الحضور لتشجيع ومؤازرة فريقيهما في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام الجمعة القادمة.

واستعدت وزارة الطيران المدني لاستقبال مشجعي المنتخبين، حيث وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي لاستقبال طائرات المشجعين. وطالب جميع العاملين في مطار القاهرة الدولي وفي شركة "مصر للطيران" بتقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة المشجعين.

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في سياق متصل، أصدرت السفارة المصرية في الجزائر 4386 تأشيرة دخول للجماهير الجزائرية إلى مصر منذ بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينها أكثر من 2500 تأشيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقرر سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة استمرار العمل بالسفارة والقسم القنصلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإصدار التأشيرات للراغبين في السفر للقاهرة، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء الجزائرية تسيير عدد كبير من رحلات الطيران للقاهرة.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إقامة جسر جوى لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي صعدت إليها الجزائر لأول مرة منذ 29 عاماً.

وفازت الجزائر بالبطولة التي أقيمت على أراضيها في العام 1990، وتطمح في الفوز باللقب للمرة الثانية فيما تطمح السنغال في الفوز بالبطولة لأول مرة خاصة أنها خسرت نهائي بطولة 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح.