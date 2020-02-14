مصر تعلن عن أول مصاب بفيروس كورونا.. وهذه جنسيته

أفادت مراسلة العربية، أن المصاب بفيروس كورونا في مصر صيني الجنسية، وتم نقله إلى مرسى مطروح، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قررت عزل المصاب الصيني ومتابعته طبيا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق الجمعة، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص "أجنبي" بحمل الفيروس.

وقد تم الإعلان عن هذه الحالة في بيان إعلامي مشترك بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية. وأكد البيان "اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد (مصر) لشخص أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن "الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة".

لا عوارض للمرض على الشخص المصاب

وأشار إلى أنه "تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية".

موضوع يهمك أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، الجمعة، أن فريقا من المنظمة يتكون من 12 من... مخاوف من إصابة الأطقم الطبية بكورونا.. وفريق إلى الصين صحة

وأضاف: "على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه".

وأوضح مجاهد أن "الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماماً".

وشدد على أن "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً (فترة حضانة المرض)"، لافتاً إلى "متابعتهم دورياً كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها". كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها.

شفافية وسرعة تعامل السلطات المصرية مع الحالة

من جهته، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، "بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها"، مشيداً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وقد أظهرت خرائط لتوضيح المناطق الجغرافية التي ظهر فيها فيروس كورونا في العالم على موقع "منظمة الصحة العالمية" أن الحالة التي اكتشفت في مصر هي الأولى على مستوى قارة أفريقيا.

وأكد جابور أن "مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد".

كما عقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بمنافذ مصر.

وقد ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في مدينة ووهان في إقليم هوبي في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسرعان ما تفشى في الصين ليصيب عشرات الآلاف ويقتل أكثر من 1300 شخص. كما انتشر الفيروس خارج حدود الصين فوصل إلى الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من البلدان الآسيوية.