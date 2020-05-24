شاهد.. إمام مسجد بمصر يهرب من الشرطة لإمامته صلاة العيد

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لإمام مسجد يفر هاربا بعد مداهمة الشرطة لتجمع من المواطنين كان ينوي إمامته لصلاه العيد بالمخالفة لتعليمات السلطات المصرية.

وأكد المغردون أن الواقعة حدثت في إحدى قرى مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، حيث تجمع عدد من المواطنين لصلاة العيد بالمخالفة لتعليمات السلطات بوقف ومنع الصلوات والجماعات في المساجد والزوايا سواء الجمع أو الأعيد منعا لانتشار فيروس كورونا.

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وقالوا إنه فور وصول قوات الشرطة لمكان التجمع فر الإمام هاربا تاركا المصلين في قبضة الشرطة.

كانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أصدرت قبل أيام، التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر، حيث أكدت إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، واقتصارها على عشرين مصلياً فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، مع عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، وذلك دون استخدام مكبرات الصوت الخارجية منعاً لأي تجمع خارج المسجد.

وألزمت الوزارة المصلين بارتداء الكمامة، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.



وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحاً أثناء إذاعة تكبيرات العيد.



وشددت الوزارة على أن المساجد التي كانت ستقام بها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بعدد من الضوابط، وهي أن يكون المسجد من المساجد التي كانت تؤدى فيها صلاة الجمعة، مع الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد.

وقبل شهرين قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إغلاق المساجد والزوايا غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.