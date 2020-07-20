مصر عن سد النهضة: نتمنى ألا نصل إلى أسوأ سيناريو

كشف عضو الوفد المصري بمفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، العديد من كواليس المفاوضات والتجاذبات التي حدثت خلالها والسر الحقيقي لتعنت إثيوبيا.

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وقال الظواهري في تصريحات للعربية.نت" إن "مصر وطوال جلسات التفاوض كانت تركز على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، وألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه"، مضيفاً أن "هناك ما يعرف بالسنوات الجافة، وهي التي تأتي فيها التصرفات المائية بنحو 49 مليار متر مكعب، وحددنا للإثيوبيين رقما معينا من المياه في حالة الوصول له فيجب عليهم التوقف عن التخزين وتصريف كميات من المياه إلى مصر والسودان".

مواجهة الشح المائي

وأضاف أنه لو تكررت هذه الأرقام الخاصة بالتصرقات المائية في 4 سنوات وهي ما تسمى فترات الجفاف الممتد، فقد حددنا خلالها ومن منطلق علمي وفني كميات المياه التي يجب تصريفها، وكميات المخرون لديها، ومقدار ما يمكن أن نحصل عليه منها، مشيرا إلى أن هناك سنوات تعرف بالسنوات الشحيحة، ومعدلات المياه فيها أقل من المتوسط وهذه لها تصرفات أخرى وسيناريوهات للمواجهة، وتفاوضنا على كل ذلك منعا لوجود أي تأثيرات أو ضرر على حصص مصر من المياه وفي نفس الوقت يعطي الحق لإثيوبيا في تحقيق التنمية.

سيناريوهات لـ100 عام

وذكر الظواهري أن وفد مصر الفني أعد حساباته جيدا لكافة السيناريوهات وقام بشرحها خلال جلسات التفاوض على أساس أن نتوصل لأقل ضرر ممكن، يمكن أن تتحمله مصر من تأثيرات وتداعيات سد النهضة، ويمكنها التعايش معه، وبحيث يمكن لإثيوبيا تشغل السد وتوليد الطاقة الكهرباء، مضيفا أن مصر جاهزة بسيناريوهات لمدة 100 عام مقبلة حول كافة البدائل التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة تأثيرات سد النهضة على مصر، ونتفاوض مع إثيوبيا وفق كل تلك السيناريوهات، بحيث لو وصلنا لأسوأ سيناريو ممكن فكيف يمكننا التعامل معه وكيف تتعامل معه إثيوبيا.

كما أوضح أن سد النهضة ووفقا لاتفاقية إعلان المبادئ عام 2015 هو سد غير مستهلك للمياه، وأنه سد لتوليد الكهرباء، وتوليد الكهرباء لا يتطلب سوى مياه تأتي من الفيضان لتذهب إلى التوربينات، ثم تخرج طبيعيا وتنصرف إلى السودان ومنها إلى مصر، وإذا كان هناك استهلاك وقتها للمياه فسيكون عبارة عن فواقد، مثل زيادة البخر فهذا يؤدي لتقليل كميات المياه المنصرفة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن كميات المياه ونتيجة لوجود السد قد تقل ولكنها غير مقلقة وبالتالي لن تقل الحصص المائية التاريخية المقررة لمصر والسودان.

طلب مصر الوحيد

إلى ذلك، أضاف أن ما يصل من مياه للسد العالي في مصر ليس رقما ثابتا، ولذلك فقد طلبنا من إثيوبيا خلال فترات الجفاف، أنه في حالة إذا تناقصت المياه في السد العالي، أن تقوم بتصريف مياه من سد النهضة، بحيث يقل الضرر على السد العالي وعلى مصر، وهذا كان طلبنا الوحيد من إثيوبيا من خلال المفاوضات، مضيفاً أن إثيوبيا ليس لديها مشكلة في الاتفاقيات الحالية حول سد النهضة، ولكن مشكلتها أنها ترى أن أي اتفاق لها حول سد النهضة سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة، وهذا هو سر تعنتها.

وكشف الظواهري أن إثيوبيا ترى كذلك أن هذه الاتفاقية ستحد مستقبلاً من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل.

إثيوبيا تبتعد عن النقاط الرئيسية

كما أشار إلى أنه خلال جلسات التفاوض كانت إثيوبيا تزج بهذه الأمور في النقاشات للتشتيت والابتعاد عن نقاط القضية الرئيسية، لإفشال الاتفاق، مضيفاً أنها تتقدم بمطالب أخرى بعيدة عن مسار التفاوض الحالي وأبلغنا وفدها بإمكانية التقدم بطلباتها لمناقشتها بين مصر والسودان ولكن بشرط أن يكون بعيداً عن تلك الاتفاقية الخاصة بسد النهضة، موضحا أن كل جلسات التفاوض الحالية هدفها الوصول لاتفاق حول قواعد مل وتشغيل سد النهضة، وفقا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015، وليس للتفاوض حول أمور أخرى تخص دول حوض النيل.

وقال إن مصر لم ترفض أن تقوم إثيوبيا بمشروعات مستقبلية ولكن يجب أن تقام هذه المشروعات وفق قواعد القانون الدولي، ووفق قانون الأنهار الدولية، وأن يكون هناك اتفاق حولها، وهذا ما قلناه لهم، وأبلغناهم أنه يجب أن يكون أي اتفاقيات بخصوص هذه الأمور بعيدة عن اتفاق سد النهضة، لأننا نتفاوض حول السد وليس مشروعات مستقبلية لا نعلم عنها شيئا.

إلى ذلك، ذكر أن إثيوبيا تقوم بإفشال المفاوضات، وفي كل جلسة تتقدم بنقاط جديدة، ومطالب جديدة، لكننا نسير معها بسياسة النفس الطويل، لأن توجه مصر هو حل الأزمة بالتفاوض والحوار، معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة انفراجة تضع النهاية السعيدة للدول الثلاث.

وكان السودان قد أعلن قبل أيام عقد قمة إفريقية مصغرة غدا الثلاثاء حول سد النهضة. وأعلن أنه تلقى دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو مضيفا أن الخارجية الإثيوبية أبلغتها بعدم صحة ما تردد عن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة نافية التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي.

بلبلة إثيوبية

وكان سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي قد أعلن أن تصريحاته المتعلقة ببدء ملء خزان سد النهضة، أسيء تفسيرها، وقال في تصريحات نقلها عنه التلفزيون الإثيوبي "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة".

فيما أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن الأطراف "حريصة على إيجاد حل"، غير أن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملء السد وتشغيله، مضيفاً أن الأهم هو الأسئلة المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا باتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لسنوات عدة، وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.