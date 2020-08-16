مصر.. تقسيم جديد للدوائر تمهيدا لانتخابات البرلمان

يناقش البرلمان المصري اليوم الأحد مشروع قانون تقدم به ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في مجلس النواب لتقسيم الدوائر الانتخابية.

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وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الائتلاف وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع القانون راعى التقسيم الجغرافي والتمثيل المناسب لجميع أرجاء الجمهورية، حيث تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وسيكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويقضي بأن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%.

وجاء تقسيم الدوائر الجديد وفقا للقانون المقدم حسب الكثافة السكانية لكل محافظة حيث جاءت القاهرة في المركز الأول بـ ٦٢ مقعدا مقسمة بالتساوي 31 فرديا ٣١ قائمة والجيزة 51مقعدا، منها ٢٦ للفردي و25 للقائمة والإسكندرية 33 مقعدا منها 17 للفردي و16 للقائمة، والشرقية ٤٢ مقعدا منها 21 للفردي و21 للقائمة، والدقهلية 39 مقعدا منها 20 للفردي و19 للقائمة، ودمياط 9 مقاعد منها 5 للفردي و4 للقائمة ، وكفر الشيخ 20 مقعدا منها 10 للفردي و10 للقائمة ، والغربية 30 مقعدا منها 15 للفردي و15 للقائمة، والمنوفية 25 مقعدا منها 13 للفردي و12 للقائمة ، والقليوبية 32 مقعدا منها 16 للفردي و16 للقائمة، والبحيرة 36 مقعدا منها 18 للفردي و18 للقائمة، والفيوم 20 مقعدا منها 10 للفردي و10 للقائمة، وبني سويف 18 مقعدا منها 9 للفردي و9 للقائمة.

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة في أكتوبر، على أن تنتهي مدة المجلس الحالي في 9 يناير 2021 باكتمال الخمس سنوات مدة الفصل التشريعي.

يذكر أن المجلس الحالي يتكون من 596 برلمانيا ويجمع النظام الانتخابي ما بين الفردي، والقائمة المغلقة.