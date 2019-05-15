الصومال يدين الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالسعودية

دان الصومال، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح الثلاثاء محطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية.

وعبر الصومال عن تضامنه التام مع السعودية، ضد كل محاولة تمس بأمنها القومي، معتبراً الهجوم الحوثي تهديدا خطيراً ضد السلام في المنطقة.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء.

وأوضح قائلاً: "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".

وأضاف: "باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات".