أول وفاة بكورونا في السودان.. وإصابات بالكويت والبحرين

شهدت الكويت والإمارات والبحرين تطورات جديدة، الجمعة، حول فيروس كورونا. كما أعلن السودان عن أول حالة وفاة بالفيروس.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، عن وفاة أول مصاب بكورونا، وهو رجل في الخمسينيات من العمر كان يسكن بمعتمدية الخرطوم في ولاية الخرطوم، وتوفي، الخميس.

وأكدت الوزارة أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة ااكورونا" والتي تم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء. وتشمل خطة وزارة الصحة الاتحادية تعزيز قدرات المرافق والكوادر الصحية على مكافحة الوباء.

هذا وكان مجلس الوزراء و مجلس السيادة أجازا، الخميس، حزمة من التدابير تقدمت بها وزارة الصحة الاتحادية باسم اللجنة العليا لدرء الأوبئة، مع بدء تطبيق هذه الإجراءات بإغلاق بعض المعابر ووقف السفر من والى بعض الدول الموبؤة بشدة.

كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية على "تويتر" إصابة 20 حالة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 100 حالة.

وفي الإمارات، حظرت العاصمة أبوظبي إقامة حفلات الأعراس اعتبارا من الأحد بسبب كورونا.

وإلى ذلك، أعلن مركز الأخبار البحريني على "تويتر" رصد 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وكشفت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 9 حالات وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، موضحة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البلاد يصل إلى 44 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 4958 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة إعلامية حتى ظهر الجمعة.

وسُجلت 133970 إصابة في 120 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. إلا أن عدد الإصابات المشخّصة لا يعكس الواقع بشكل كامل، إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص الفيروس المعروف باسم "كوفيد-19" تختلف بحسب البلد.