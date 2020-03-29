التعاون الخليجي: صواريخ الحوثي تستهدف أمن المنطقة

دان، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الأحد، إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين باتجاه السعودية.

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف "هذا الاعتداء الإرهابي لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها".

موضوع يهمك أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء... الدفاع المدني بالرياض: إصابات طفيفة لمدنيين بشظايا صاروخ الحوثي السعودية

كما أضاف أن "الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال إن الاعتداء يأتي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين باتجاه المملكة العربية السعوديةhttps://t.co/Oh7xfCD1Qn pic.twitter.com/tf8I7C2Jbo — مجلس التعاون (@GCCSG) March 29, 2020

كما أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت في ساعة مبكرة فجر الأحد اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي "الرياض" و"جازان"، فيما أعلن الدفاع المدني إصابة مدنيين اثنين بإصابات طفيفة جراء الشظايا الناتجة عن تدمير أحد الصاروخين في سماء الرياض.

البرلمان العربي: عمل عدواني جبان

إلى ذلك، دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخين باليستيين على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية، مطالباً الأمم المتحدة بوقف هذه الأعمال العدوانية الجبانة.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية على تويتر، الهجوم الحوثي الصاروخي على السعودية ووصفته بالعمل "الجبان".

كما دانت البحرين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على الرياض وجازان، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين على تويتر.