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الكويت للمتعافين من كورونا: تبرعوا بالبلازما للاستفادة منها

المصدر: دبي _ العربية.نت
تعبيرية
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طلبت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، من المتعافين من كورونا التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 993، فيما أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

كلمات دالّة

#الصحة_الكويتية, #كورونا, #الكويت
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