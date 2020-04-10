كورونا.. شفاء 12 حالة بالكويت وإصابات جديدة بالأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الجمعة عن شفاء 12 حالة مصابة بكورونا في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي على حسابه في "تويتر": "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الخميس، عن تأكيد إصابة 55 حالة جديدة بالفيروس المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 910 حالات.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ما يرفع عدد الاصابات الى 266 إصابة.