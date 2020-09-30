جثمان الشيخ صباح يصل اليوم من الولايات المتحدة

قال الديوان الأميري الكويتي إن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل إلى الكويت، اليوم الأربعاء، من الولايات المتحدة الأميركية.

كما أفاد الديوان الأميري أن مراسم دفن الشيخ صباح ستكون مقتصرة على الأقرباء فقط.

موضوع يهمك أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح... من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد؟ الخليج العربي

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يعالج في الولايات المتحدة.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، كان قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

وقد نعى رؤساء الدول والملوك وكبار المسؤولين حول العالم، الثلاثاء، أمير الكويت، وقدموا التعازي للكويت حكومة وشعباً.