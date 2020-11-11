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وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني

وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

الديوان الملكي في البحرين ينعى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

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العربية.نت

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أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر": "وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء".

الديوان الملكي في مملكة البحرين نعى الفقيد
الديوان الملكي في مملكة البحرين نعى الفقيد

ونعى الديوان الملكي في البحرين الفقيد في بيان جاء فيه:

"بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

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وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

وُلد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 24 نوفمبر 1935.

ومنذ مارس 1953، تولى منصب مساعد والده حاكم البحرين، وتولى بعدها مناصب إدارية عدة حتى أصبح في 19 يناير 1970 رئيساً لمجلس الدولة، ومنذ 15 أغسطس 1971 رئيساً لمجلس الوزراء.

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