  • مباشر
اللغة

لردع إيران.. واشنطن تنشر قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط

5387043
B-52
نووي إيران

لردع إيران.. واشنطن تنشر قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها نشرت قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط السبت.

وأضافت القيادة أن أطقم قاذفات "B-52" بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار "في مهلة قصيرة" من أجل "ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

ولفتت إلى أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

الجيش الأميركي في العراق - أرشيفية
الجيش الأميركي في العراق - أرشيفية

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي خيارات لمهاجمة إيران فيما وصفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بأن هذه الخطوة رسالة تهديد من إدارة ترمب إلى طهران .

ووفقا لهذه التقارير، فإن ترمب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

ترمب وإيران

يأتي ذلك فيما كشف بعض المسؤولين الأميركيين أن ترمب سأل خلال اجتماع سري كبار المستشارين في اجتماع بالمكتب البيضاوي يوم الخميس الماضي عما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء ضد موقع نووي إيراني رئيسي في الأسابيع المقبلة.

وأوضحوا بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع عقد بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون البلاد من المواد النووية.

قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق أميركا قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق

تحذير من صراع الأسابيع الأخيرة

لكن عددا من كبار المستشارين أثنوا الرئيس الأميركي على ما يبدو عن المضي قدمًا في ضربة عسكرية، بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، بالإضافة إلى كريستوفر سي ميللر، القائم بأعمال وزير الدفاع.

كما حذر الجنرال مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، من أن توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة   فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة  
رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل

الأكثر قراءة

أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض أوباما: يمكن إرسال قوة خاصة لإخراج ترمب من البيت الأبيض
أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر أثارت تعاطف الملايين.. قصة بائعة ترمس بحثت عنها حكومة مصر
رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل رعب في سوريا.. طفلة قتلوها ثم أحرقوا جثتها بالكامل
ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر! ظاهرة لا تقل خطورة عن كورونا.. والصحة العالمية تحذر!
فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة   فيديو.. شاهد اعترافات قاتلي فتاة المعادي دهساً وسحلاً أمام المحكمة  
ماذا قالت الصحة العالمية عن المناعة من كورونا؟ ماذا قالت الصحة العالمية عن المناعة من كورونا؟

قبل أن تذهب

كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية
كورونا يفرض نفسه على مباحثات قمة العشرين برئاسة السعودية

اكتشف المزيد