"سيلفي" لفنان عراقي من سطح بناية المطعم التركي ببغداد

بعد سيطرة أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ظهر الفنان السابق والميليشياوي الحالي سنان الع زاوي مساء السبت، من على سطح مبنى المطعم التركي في فيديو وهو يسأل من حوله "نحن أين وفي أي طابق وما هو تاريخ اليوم "، ليكون الجواب نحن بالمطعم التركي في الطابق الأخير واليوم هو 1 فبراير.

وأظهر الفيديو المصور بطريقة "السيلفي" العزاوي وهو يصور من الطابق الأخير للمطعم حيث يظهر خلفه ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.

وكان ناشطون عراقيون تداولوا مقاطع مصورة تظهر أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، يدخلون بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ويسيطرون عليها بالقوة فيما طوقت مجموعات من أفراد "القبعات الزرق" التابعين للصدر بناية المطعم التركي، فيما علت هتافات مؤيدة للصدر من المنصة التي يتم إذاعة بيانات ساحة التحرير منها.

وعمدوا إلى طرد الناشطين منه، بعدما دأبوا على الإقامة فيه منذ بداية الحراك في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي تكليفه رسمياً من قبل الرئيس برهم صالح لتشكيل حكومة.

والسبت قمع أنصار التيار الصدري المتظاهرين في ساحة التحرير أيضاً، الرافضين لتكليف محمد توفيق علاوي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الصدر أصدر الجمعة بيانا طلب فيه من أتباعه "تجديد" التظاهرات والعودة إلى الشارع، بعد أقل من أسبوع من دعوته لأنصاره ترك ساحات الاحتجاجات بالتزامن مع تنظيمه مسيرة احتجاجية شاركت فيها ميليشيات موالية لإيران للمطالبة بخروج القوات الأميركية.