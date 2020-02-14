مسؤول أميركي: نطالب علاوي الاستجابة لمطالب شعب العراق

طالب مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي أن يستجيب لمطالب الشعب العراقي ويحارب الفساد، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرس كل أصعد التعاون مع الحكومة العراقية في اطار العلاقة الاستراتيجة الشاملة التي تجمع البلدين.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت"، "هناك تشابه بين وضع الحكومة اللبنانية ووضع الحكومة العراقية حيث هناك شريحة من الشعب العراقي تدعم الحكومة وهناك من يعارضها ونحن نؤيد المتظاهرين وحقهم بالاحتجاج السلمي، فحكومات العراق المتعاقبه سادها الفساد ونحن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة ومصادقة مجلس النواب عليها لكنها بحاجه إلى شرعية من الشعب".

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كما قال "رأينا عدد كبير من المتظاهرين لا يطالبون فقط بالخدمات الأساسية و الإصلاح ومحاربة الفساد لكن أيضاً بنبذ النفوذ الإيراني وربما مثال على هذا قاسم سليماني الذي كان يقيم في العراق و يقرر من سيكون رئيس الوزراء القادم".

رفض الدوران في فلك إيران

وتابع "هناك اعداد كبيرة من العراقيين ترفض هذا التدخل وتريد السيادة ولا تريد الدوران في فلك إيران وهم لا يريدون للقرارات التي تخص حياتهم ان تصدر من طهران بدلا من بغداد".

هذا ووجه المسؤول الأميركي رسالة إلى طهران وقال "عليها أن تختار إما أن تكون دولة جارة أو دولة متدخلة و مسيطرة في العراق".

وفيما يخص اعلان الرئيس ترمب بتوسيع نطاق أعمال حلف الناتو و الذي اعلن عنه الرئيس في عام 2017 قال المسؤول في وزارة الخارجية أن لدى الناتو في العراق بعثة تدريبية منذ زمن والإدارة الأميركية تريد تطوير عمليات التدريب.

بدون أميركا لن يبقى التحالف مشكلا من 82 دولة

أما عن قرار سحب القوات الأميركية من العراق أكد بأن الولايات المتحدة هي الحليف الاساسي للعراق لمحاربة داعش و بدونها لن يكون هناك دول تحالف مشكلة من 82 دولة.



وقال "لقد قمنا بـ 4000 عملية مشتركة ضد داعش لقد اعطينا الحكومة العراقية مساعدات عسكرية بمقدار 5.4 مليار دولار على مدى 4 سنوات واذا نظرنا إلى التصويت في البرلمان لاخراج القوات الأميركية فقد كان بهامش ضئيل فالسنة والاكراد لم يشاركوا ونحن نحترم هذا التصويت لكنا نتطلع إلى مباحثات على كل الاصعدة للشراكة مع العراق".

دولة تابعة

وبالنسبة للاعفاءات فان قرار وزير الخارجية الأميركي تمديدها لمدة 45 يوما كانت على أساس مصالح الأمن الوطني الأميركي بحيث يسمح للعراق باستمرار استيراد الطاقة من ايران.

وقال "لقد منحناها في السابق اعفاءات مشابه لكننا نأمل ان يقوم العراق باتخاذ الخطوات من أجل الاكتفاء الذاتي لكن اعتقد ان ايران تريد للعراق أن يبقي دوله تابعة".