علاوي: حكومة مستقلة ونزيهة ومن الكفاءات خلال هذا الأسبوع

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلَّف، محمد علاوي، اليوم السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها خلال الأسبوع الحالي.

وكتب علاوي على حسابه في "تويتر": "اقتربنا من إكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي. سنطرح أسماء هذه التشكيلة خلال الأسبوع الحالي بعيداً عن الشائعات والتسريبات".

واعتبر أن هذه التشكيلة الحكومية المستقلة والنزيهة ستكون "إنجازا تاريخيا".

موضوع يهمك هدد زعيم ميليشيا النجباء العراقية، أكرم الكعبي، القواعد الأميركية في العراق، موضحا أنهم جاهزون للثأر لمقتل قياداتهم... زعيم ميليشيا النجباء يهدد القواعد الأميركية في العراق العراق

وأضاف: "نأمل في استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

ميدانياً، تستمر التظاهرات المنددة بالفساد الحكومي المستشري والخدمات الرديئة ونقص فرص العمل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد وعدة مناطق عراقية، وقد وقع خلالها 550 قتيلاً و3000 جريح بين المحتجين.

وبعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي على وقع الاحتجاجات، تمت تسمية وزير الاتصالات العراقي السابق، محمد توفيق علاوي، رئيساً للوزراء في تطور رحبت به إيران ووافقت عليه الأحزاب المرتبطة بالحشد.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، علما أنّ مجلس النواب لم يعلن حتى الآن عن عقد جلسة استثنائية خلال فترة العطلة النيابية التي تنتهي منتصف الشهر المقبل.