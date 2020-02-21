مفوضية العراق تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج" بسبب كورونا

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، لدخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي "ج" بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت السلطات العراقية قد منعت دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا.

كما قررت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزارة الصحة تخاطب رئيس الوزراء العراقي لمنع السفر إلى إيران والوفود منها.

موضوع يهمك أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الجمعة أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن.وقال المسؤول مينو محرز، بحسب ما... مسؤول إيراني يحذر: كورونا انتشر في العديد من مدننا إيران

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الخطوط الجوية العراقية علقت رحلاتها إلى إيران كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد.

في السياق، أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن. وقال المسؤول مينو محرز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، "استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".

إلى ذلك، أكدت إيران اليوم 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها. وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 4 وفيات.