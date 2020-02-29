ارتفاع الإصابات بكورونا.. 7 في لبنان و13 بالعراق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في كل من العراق ولبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7.

وذكرت الوزارة أن المصابين الثلاثة موجودون في غرف العزل في مستشفى ببيروت، شارحةً أنهم خالطوا أشخاصا كانوا مصابين بالفيروس في لبنان.

بدورها أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم أن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وأضافت الوزارة في بيان أن المرضى أودعوا في الحجر الصحي. وجميع الحالات المشخصة في العراق تعود لأشخاص عادوا مؤخراً من إيران.

وكان العراق حظر يوم الأربعاء التجمعات العامة وحظر السفر من وإلى تسع دول. وهناك مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين.

وأظهرت الاختبارات إصابة عائلة عراقية من أربعة أفراد بالفيروس في كركوك بعد عودتها من إيران يوم الثلاثاء. وكانوا أول عراقيين تثبت إصابتهم بالفيروس وذلك بعد يوم واحد من إعلان إصابة طالب إيراني في النجف في أول حالة إصابة مؤكدة في العراق. وتم نقله لاحقا إلى إيران.

يذكر أن أغلب الحالات المصابة بكورونا في الشرق الأوسط تعود لأشخاص زاروا إيران مؤخراً.

موضوع يهمك نشرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية تقريراً عن التخبط والكذب الإيراني في ملف فيروس كورونا حيث أعلنت إيران عن وفاة 43 شخصاً،... صحيفة فرنسية: النظام الإيراني يخفي حقيقة تفشي كورونا إيران

وتعد إيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط حيث شهدت وفاة 43 شخصاً فيما بلغ عدد حالات الإصابة ما يقرب من 600، وفقاً للأرقام الرسمية التي تشكك عدة جهات في دقتها مؤكدةً أن الأعداد أكثر بكثير من المُعلن عنه.

ولم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط حتى الآن سوى في إيران.

وظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسرعان ما تفشى في الصين وفي عدد من الدول متسبباً بوفاة المئات وإصابة عشرات الآلاف.

ارتفعت قائمة الدول التي تأثرت بالمرض إلى ما يقرب من 60 دولة. أصيب أكثر من 84 ألف شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 2800.