العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء

قالت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق في بيان اليوم الخميس، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن "العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق".

وتجذب مدينتا كربلاء والنجف المجاورة زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه.

يأتي ذلك فيما نشرت كالة الأنباء العراقية على تليغرام وثيقة لمحافظة ديالى توجه فيها بتخفيض الدوام الرسمي بنسبة خمسين بالمئة بالتناوب بين العاملين بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، عن ثاني حالة وفاة جراء كورونا في البلاد، فيما كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن حزمة من القرارات لدخول الوافدين العراقيين والتبادل التجاري مع إيران والكويت للوقاية من فيروس كورونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".

وسمحت الهيئة للعراقيين المقيمين في إيران بالعودة إلى العراق لغاية 15 مارس/آذار كموعد نهائي، على أن يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة.

كما قررت إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق والجارتين إيران والكويت من 8 مارس وحتى 15 مارس.

هذا وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، إصابتين بكورونا في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الأشرف، مشيرة إلى تنفيذ الحجر الصحي على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت مصادر في إقليم كردستان العراق بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.