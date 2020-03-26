العراق.. تمديد حظر التجول حتى 11 إبريل

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، تمديد حظر التجول في عموم محافظات البلاد حتى الحادي عشر من نيسان/إبريل المقبل، بعد وفاة 29 شخصاً جراء وباء كوفيد-19، وتواصل ارتفاع أعداد المصابين به.

إلى ذلك ذكرت الحكومة العراقية في بيان أنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى الحادي عشر من نيسان/إبريل المقبل.

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كما وجه رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، بغلق المناطق التي تظهر فيها إصابات بكورونا بالكامل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت الأحد فرض حظر للتجول في عموم محافظات البلاد التي تمتلك نظاماً صحياً متهالكاً.

كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 350 شخصاً. لكن هذه الأرقام قد تكون أقل من الإصابات الموجودة الفعلية إذ إن أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليوناً خضعوا للفحص في أنحاء العراق، المجاور لإيران التي حصد فيها الفيروس أرواح أكثر من ألفي شخص.

إلى ذلك تتخذ السلطات العراقية إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء، لا سيما في ظل المخاوف من النقص المزمن في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.

وسعياً لتجنّب تفشي المرض، سيّرت القوات الأمنية العراقية دوريات على طول الحدود مع إيران لمنع العبور غير الشرعي بين البلدين اللذين أغلقا الحدود بينهما رسمياً منذ شهر.

ولا تزال المدارس والجامعات وكافة مطارات البلاد مغلقة.