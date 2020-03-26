الهجوم 25.. سقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد

أفاد مراسل العربية، فجر الخميس، بسقوط صاروخي كاتيوشا قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

إلى ذلك، قال شهود عيان إن صفارات الإنذار انطلقت من المنطقة الخضراء، في وقت متأخر الأربعاء، وسمعت أصوات سقوط صواريخ وانفجارات.

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وتتعرض السفارة الأميركية في بغداد بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ، عادة ما تقف وراءها الميليشيات الموالية لإيران.

وكان صاروخان من طراز كاتيوشا، سقطا قبل نحو أسبوعين على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

كانت المنطقة الخضراء، حيث توجد السفارة الأميركية، قد تعرضت لهجوم صاروخي في 5 مارس، ليصبح الهجوم الأخير هو الرابع من نوعه خلال هذا الشهر.

وتعرضت المنطقة الخضراء للهجوم الأول في مطلع مارس، ولم يسفر عن سقوط ضحايا، فيما تمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة الصواريخ التي شنت الهجوم.

وصعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران مؤخرا هجماتها ضد السفارة الأميركية في بغداد، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير الماضي.

والهجوم هو الخامس والعشرون منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أميركية في العراق، ويأتي بعد أيام من هجوم مماثل استهدف قاعدة التاجي وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية.