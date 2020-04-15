تركيا تقصف مخيماً للاجئين في العراق.. ومقتل امرأتين

قصفت طائرات مسيرة تركية، اليوم الأربعاء، مواقع في شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، أن قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية اليوم من طائرة مسيرة تركية مسلحة.

وأكدت أن "مخيماً للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين" قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بصاروخ، مما أسفر عن مقتل امرأتين.

من جهته، ذكر موقع شبكة "رووداو" الكردية، أن الطائرات التركية قصفت مقراً لحزب العمال الكردستاني قرب بلدة مخمور، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في القصف.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عبد الكريم خلف، أن القصف التركي "عمل عدواني"، مضيفاً أن "ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الأجواء العراقية يعد عملاً عدوانياً منفرداً تتحمل أنقرة نتائجه".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تتخذ كامل الإجراءات ضد أي عمل باتجاه أراضيها"، مضيفاً أن "استمرار تكرار هذا العمل إساءة للعلاقات بين البلدين".

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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد 4 إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على جبل قنديل، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في "تويتر"، إن القوات التركية رصدت تحركات 4 إرهابيين في قنديل. وذكرت أن سلاح الجو نفذ غارة على المنطقة وتمكن من تحييد الإرهابيين.

وشدّدت الوزارة على أن العمليات العسكرية في المنطقة ستتواصل "حتى تحييد آخر إرهابي"، حسب تعبيرها.

وفي بيان منفصل، أعلنت الدفاع التركية ضبط كمية من الذخائر والمعدات التابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني داخل مغارات وتحصينات في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأكدت أن القوات التركية ضبطت في المنطقة 3 صناديق من ذخائر مضادات الطيران، فضلاً عن كمية من المواد المتفجرة.