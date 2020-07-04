العراق.. تركيا تجدد قصفها لمناطق بمحافظة دهوك

جددت تركيا فجر اليوم السبت، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك، شمال العراق.

وأكدت مصادر رسمية كردية لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في المنطقة أن قصفا مدفعيا طال جبال خامتير وشاقولي.

من جهتها، تعزز القوات العراقية مواقعها بطول الحدود مع تركيا، حسبما قال مسؤولون أمس الجمعة، لمنع القوات التركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية فيما تستمر أنقرة في استهداف المقاتلين الأكراد في شمال العراق.

موضوع يهمك تعزز قوات عراقية مواقع بطول الحدود مع تركيا، حسب ما قال مسؤولون، الجمعة، لمنع قوات تركية من التوغل في الأراضي العراقية... العراق يقيم نقاطاً حدودية لمنع توغل الأتراك العرب و العالم

وقال مسؤولون أمنيون لوكالة "أسوشيتد برس" إن أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمال العراق.

وبدأت الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم "عملية المخلب النمر"، في 17 يونيو/حزيران الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جواً إلى شمال العراق.

منذ ذلك الوقت، قتل ستة مدنيين عراقيين على الأقل فيما ضربت طائرات تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني وتم إخلاء عدة قرى في المنطقة الكردية شمال العراق.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.