الكاظمي سيمدد زيارته إلى واشنطن بطلب أميركي

تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، طلباً أميركياً لتمديد زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما كشفت عنه مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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وأوضح المصدر أن الكاظمي تلقى طلباً من مراكز ومسؤولين أميركيين لتمديد زيارته إلى واشنطن، وأنه وافق على تأجيل موعد العودة التي كانت مقررة مساء العشرين من أغسطس، وأضاف أن التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس لرغبة أعضاء وقيادات في الكونغرس بلقاء الكاظمي، فضلاً عن عدد من المراكز الاقتصادية والبحثية والسياسية. وبيّن المصدر أن اللقاءات المستجدة قد تشمل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

هذا ومن المقرر أن يجري الكاظمي مباحثات مع الرئيس دونالد ترمب تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والصحة ، وقال البيت الابيض إنه يتطلع إلى زيارة الكاظمي التي تأتي في وقت حساس وفي ظل تهديدات إقليمية.

كما أعلن البيت الأبيض أن محور هذه الزيارة سيتركز حول الملف الاقتصادي وملفات الطاقة والاستثمارات.

واستقبل الكاظمي بمقر إقامته في واشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبحثا أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات.

كما جرى التطرق الى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الإستراتيجي بين البلدين .

وفي السياق نفسه، بحث وزيرا الدفاع الأميركي والعراقي الشراكة الأمنية الثنائية واتفقا على أهمية الاستمرار في بناء القوات العراقية.