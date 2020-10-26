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ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري

عزة الدوري
عزة الدوري

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري

كان الدوري نائباً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003

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دبي - العربية.نت

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توفي، اليوم الاثنين، أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزة الدوري عن 78 عاماً، بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وكان الدوري نائباً لصدام منذ توليه الحكم عام 1979 حتى سقوطه عام 2003، بعد سنوات مريرة من القمع.

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ولد الرجل الثاني في حزب البعث الذي حكم العراق لسنوات بقبضة حديدية، في الأول من يوليو 1942. تزوج من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 ابنة.

إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين، وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة بعد الغزو العراقي للكويت.

صدام حسين
صدام حسين

كان ظهوره غالباً ملازماً لصدام، يرافقه مثل ظله منذ 17 تموز 1968 وحتى اعتقاله.

شغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم صدام عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006

الصورة التي انتشرت قبل سنوات عدة ولم يثبت صحتها
الصورة التي انتشرت قبل سنوات عدة ولم يثبت صحتها

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يعرف الكثير عن مكان تواجده، ونسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية عدة في فترات مختلفة.

كما انتشرت شائعات عدة قبل أكثر من 5 سنوات حول مقتله في اشتباك قرب مدينة تكريت شمال بغداد. وراجت في ذلك الحين صور لجثة رجل أصهب الشعر ذي لحية، يشبه في بعض ملامحه عزة الدوري، أبرز أركان النظام السابق. إلا أن السلطات العراقية التي تسلمت الجثة لم تؤكد في حينه هويتها، لاسيما بعد إعلانها عدم امتلاك عينات من الحمض النووي لمقارنتها.

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