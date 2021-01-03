فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني

أظهرت مقاطع مصورة حصلت عليها "العربية"، لحظة قصف سيارة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد في الثالث من يناير العام الماضي.

وكان سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، لحظة استهداف سيارته، بعد أن حطت طائرته في مطار العاصمة العراقية آتية من سوريا ولبنان.

تصاعد التوتر

ومنذ العام الماضي وعملية الاغتيال هذه تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وشهدت الأيام الماضية أيضاً ارتفاع منسوب التهديدات بين الطرفين.

وقد ترافقت تصريحات الطرفين مع تحركات عسكرية أميركية على الأرض في المنطقة، شملت توجه حاملة الطائرات "يو أس أس نيميتز" وقطع بحرية مرتبطة بها إلى مياه الخليج في الأسابيع الماضية، وتحليق قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" فوق الخليج مرتين في الآونة الأخيرة.

لكن تقارير صحافية أميركية أفادت في وقت لاحق هذا الأسبوع أن وزير الدفاع بالإنابة، كريستوفر ميلر، أمر بعودة "نيميتز" إلى بلادها. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الخطوة كانت بمثابة إشارة "خفض تصعيد" حيال طهران، بعد الخشية من وقوع مواجهة بين الطرفين قبل خروج الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من البيت الأبيض في 20 يناير.

يذكر أن العلاقات المقطوعة منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، شهدت ضغطاً كبيراً من قبل ترمب الذي اعتمد سياسة "العقوبات القصوى" حيال طهران.

وكان الرئيس الأميركي انسحب عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

ووصل البلدان إلى شفير مواجهة عسكرية مباشرة مرتين منذ يونيو 2019، لا سيما بعد اغتيال سليماني بضربة لطائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

وبعد أيام، ردت طهران بقصف صاروخي طال قواعد عسكرية في العراق يتواجد فيها جنود أميركيون، مع تأكيدها أن "الانتقام" لسليماني لم ينجز بعد!