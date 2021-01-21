عملية انتحارية تهز وسط بغداد..وصور مروعة

أفاد مراسل العربية الخميس أن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف سوقا شعبيا في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد.

وأشار إلى مقتل 8 وإصابة آخرين، في التفجير الذي وصف بالخرق الأمني الخطير لا سيما أن العاصمة العراقية كانت تشهد منذ أكثر من أسبوع استنفارا أمنيا غير مسبوق منذ مطلع الشهر الجاري.

كما أوضح أن التفجير وقع في منطقة شعبية، غالبا ما تكون مزدحمة في مثل هذا التوقيت.

ولاحقا أعلن مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن انفجاراً مزدوجا ًوقع في ساحة الطيران، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن يحدد العدد.

سوق شعبي

في حين أفادت مصادر أمنية وطبية بأن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا في سوق شعبي بوسط العاصمة..

بينما رجحت مصادر في الشرطة إرتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي طال السوق المزدحمة بساحة الطيران، لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة استنفار جميع المؤسسات الصحية والطبية لاستقبال جرحى التفجير.

وغالبا ما نفذ تنظيم داعش عمليات مشابهة في أنحاء مختلفة من العراق في أوقات سابقة.

يذكر أن وكالة الاستخبارات كانت أعلنت مطلع يناير أنها بدأت بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة العراقية، منفذة عمليات تفتيش ميداني للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.