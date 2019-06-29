الترويكا تدعم المبادرة الإفريقية حول السودان

حثت دول الترويكا، اليوم السبت، المجلس العسكري الانتقالي في السودان على احترام حق التعبير وتجنب العنف تجاه المظاهرات، مؤكدة دعم المبادرة الإفريقية للانتقال السلمي للسلطة.

وشددت دول الترويكا التي تضم أميركا وبريطانيا والنرويج حول قضية السودان، على ضرورة انخراط المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في المبادرة الإفريقية بأسرع وقت.

وفي مؤتمر جماهيري اليوم السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد المجلس "لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني".

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وقال: "نتعهد ببناء السودان الجديد ومنفتحون على التفاوض مع الجميع". وشدد البرهان على "السعي إلى سودان جديد يتميز بالتسامح والتعددية".

وأضاف أن "مسؤوليتنا أن نستمع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته".

وتابع رئيس المجلس الانتقالي: "نحن مع الشعب السوداني في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد"، مشيرا إلى أن "الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني".