شاهد اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال حمدوك بالخرطوم

استهداف موكب حمدوك وتفجير عربة مفخخة#تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/37Dv2TOuYd — walid dalil (@WDalil) March 9, 2020

أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب الأنباء القادمة من الخرطوم، فإن رئيس الوزراء السوداني نجا من تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في الخرطوم.

وقد أفاد التلفزيون السوداني بنقل رئيس الوزراء لمكان آمن بعد نجاته من محاولة الاغتيال.

وقد أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال، وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".

وكتب خالد عمر الأمين العام لـ"حزب المؤتمر السوداني" على حسابه في "تويتر": "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هي حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية".

وقد قام الأمن السوداني بتطويق الموقع وبدء التحقيق في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء.