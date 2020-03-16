لمواجهة كورونا.. السودان يغلق المطارات ويعلن الطوارئ

أعلن مجلس السيادة السوداني، الاثنين، حالة الطوارئ الصحية في البلاد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان مقتضب وزعه على الإعلام، إن "مجلس الأمن والدفاع يقرر في اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا".

كما أعلن مسؤول أن السودان يقرر إغلاق كل المطارات والمعابر البرية ماعدا الشحن التي تحمل المساعدات أو الشحن التجاري للبضائع.

هذا وأعلنت انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.

موضوع يهمك قال كيم تورا، زعيم إقليم كتالونيا الإسباني، الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وإنه سيبقى رهن العزل... بعد تمدده في إسبانيا.. زعيم إقليم كتالونيا مصاب بكورونا فيروس كورونا

وأضافت الوكالة أن القرار يشمل "جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية، اللاصيفية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، المؤتمرات العلمية والندوات".

من جانبه قال وزير الصحة، الدكتور أكرم التوم، في مؤتمر صحافي، الجمعة، إنه تقرر "إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أن الحكومة تبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وقال الوزير إن "الجيش حدد أماكن إيواء وعلاج للمواطنين العائدين من الخارج".