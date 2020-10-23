السيسي يرحب بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة مقتضبة، الجمعة، باتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بوساطة أميركية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن السودان وإسرائيل وافقا برعاية الرئيس دونالد ترمب على تطبيع العلاقات بينهما.

وقال الرئيس الأميركي بعدما صرّح بأن الدولتين أقامتا "السلام" بينهما، إن خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

موضوع يهمك قال مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، الجمعة، إن "السودان وافق على إدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب". ... مسؤول أميركي: السودان وافق على إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب العرب و العالم

وفي الخرطوم، صدر بيان مشترك عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، وجاء فيه "اتفق القادة (في الدول الثلاث) على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهما"، مضيفاً: "اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأعلن البيت الأبيض قبل وقت قصير من الإعلان عن التطبيع، أن الرئيس الأميركي سيسحب السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي "أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للإرهاب"، واصفاً الأمر بأنه "لحظة بالغة الأهمية" للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.