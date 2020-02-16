لأول مرة منذ 2011.. النظام يسيطر على محيط حلب

أعلن النظام السوري، الأحد، سيطرته الكاملة على غرب مدينة حلب.

في التفاصيل، أكدت وسائل إعلام تابع للنظام في سوريا، أن قواته سيطرت على محيط مدينة حلب، بما فيها من قرى وبلدات.

موضوع يهمك بدأت الفصائل السورية المسلحة، صباح الأحد، هجوماً على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي، فيما... بإسناد تركي.. هجوم للفصائل السورية المسلحة غرب حلب سوريا

بدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، سيطرت على بلدات حريتان وعندان وكفرحمرة وجمعية الكهرباء الثانية وجمعية آذار وتل النبي نعمان وجمعية الفنار وبشقاتين وبيت غازي والهوتة وقيلون وجمعية الاتحاد العربي وجمعية المحاربين ومجينة وجمعية الزهراء والليرمون في ريف حلب الغربي، وذلك بعد انسحاب فصائل مسلحة منها.

وأضاف المرصد أن النظام سيطر بشكل كامل خلال ساعات على 30 بلدة وقرية في محيط حلب لأول مرة منذ العام 2011.

اتفاق روسي تركي لتسليم المنطقة

وبحسب المرصد، فإن خط سير قوات النظام خلال الساعات الماضية كان واضحا، ويوحي بنية النظام السيطرة على تلك المنطقة.

وأكد مدير المرصد في تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث" وجود اتفاق تركي روسي لتسليم قوات النظام محيط حلب، حيث تقدمت ميليشيا حزب الله اللبناني وقوات أخرى موالية للنظام بعد انسحاب الفصائل المسلحة المقاتلة من تلك المنطقة، وبالتالي هناك اتفاق تركي روسي لتسليم محيط حلب بشكل قطعي، بحسب تعبيره.

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بالتزامن مع ذلك، كشف المرصد، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين، يتألف من 70 آلية عسكرية مختلفة بينها مدفعية ودبابات، في حين تمركزت آليات تركية في بلدة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون، وذلك مع تقدم قوات النظام في تلك المنطقة.

وكان المرصد أشار إلى أماكن تمركز القوات التركية في منطقة خفص التصعيد، حيث بلغت أعداد النقاط التركية 33 واحدة، تتضمن صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق. بالإضافة إلى نقاط مستحدثة تشمل: عندان والراشدين ومعرحطاط و3 نقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة.