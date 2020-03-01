بالفيديو.. إسقاط طائرة حربية للنظام السوري في إدلب

أسقط مسلحون، الأحد، طائرة حربية للنظام السوري في سماء ريف إدلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية على "تليغرام" عن مصدر عسكري أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات والطائرات المسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأكد المصدر أنه سيتم "التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه".

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وشدد على أن "الأعمال العدوانية التركية تثبت تنصل النظام التركي من جميع الاتفاقيات السابقة بما في ذلك مذكرة سوتشي".

وذكر أن "جيش النظام السوري سيواصل ضرباته" ضد فصائل المعارضة المسلحة.

مواجهات عسكرية في إدلب

وتشهد إدلب توترات عسكرية مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للنظام السوري، بضرورة الانسحاب في آخر فبراير/شباط من محيط نقط المراقبة التركية في محافظة إدلب، حيث دخلت تعزيزات تركية إضافية مساء السبت عبر كفرلوسين الحدودي باتجاه المحافظةالواقعة شمال غربي سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما دخلت أرتال عسكرية من معبري خربة الجوز وكفرلوسين، ضمت دبابات ومدافع وناقلات جند، تزامناً مع مطلب أردوغان الانسحاب إلى ما بعد النقاط التركية المتفق عليها في "سوتشي".

وبذلك، يرتفع تعداد الآليات العسكرية التركية التي دخلت الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة إلى 120. كما يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3085 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8000 جندي تركي.

وقبل يومين، قُتل في إدلب 34 جنديا تركيا في قصف نفذته قوات النظام السوري، وردت أنقرة باستهداف قوات دمشق والفصائل الموالية لها، وكذلك عناصر وقيادات من حزب الله اللبناني.