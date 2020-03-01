تركيا تعلن بدء عملية عسكرية ضد النظام السوري بإدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق عملية عسكرية ضد النظام السوري في إدلب، مؤكدا أنه لا نية للتصادم مع روسيا، موضحا أن هدف أنقرة هو إنهاء "مجازر" النظام ووضع حد للتطرف والهجرة. وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأضاف أن عملية "درع الربيع" التي بدأت عقب الاعتداء على القوات التركية في إدلب 27 فبراير مستمرة بنجاح.

وأشار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وتابع أكار "هدفنا الوحيد في إدلب، عناصر النظام السوري المعتدية على قواتنا المسلحة، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

كما أكد وزير الدفاع التركي أنه "لا يساور أحد الشك أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب".

وأوضح أنه جرى تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة و8 مروحيات و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ و3 أنظمة دفاع جوي حتى الآن.

يذكر أن 55 جندياً تركياً لقوا حتفهم في إدلب خلال شهر فبراير بهجمات متفرقة شنتها قوات النظام السوري.

في المقابل، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 26 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها السبت جراء هجمات طائرات مسيرة تركية على مواقع للنظام في ريفي إدلب وحلب ليرتفع عدد قتلى قوات النظام خلال أقل من 48 ساعة إلى 74.

كما أسفرت الضربات التركية عن مقتل 10 من حزب الله اللبناني في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله، أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.