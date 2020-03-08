أردوغان يدعو اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين الذين يتكدسون على حدود البلدين بعدما فتحت لهم أنقرة معابرها، في تهديد علني للاتحاد الأوروبي.

وصرّح أردوغان في خطاب من إسطنبول نقلته قنوات التلفزة، متوجهاً إلى اليونان: "أناشدك.. افتحي الأبواب أيضاً وتحرري من هذا العبء.. اتركيهم (المهاجرون) يذهبون إلى دول أوروبية أخرى".

كما أعلن أنه سيزور بلجيكا الاثنين بهدف مناقشة مسألة الهجرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بعد أن قال سابقاً إنه لن يمنع المهاجرين من مغادرة تركيا للذهاب إلى أوروبا.

وأضاف أردوغان: "أتمنى أن نخرج بنتيجة مختلفة في اجتماع الاثنين مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بلجيكا حول أزمة طالبي اللجوء". كما أكد أن تركيا لم تحصل على الدعم الذي توقعته من المجتمع الدولي فيما يتعلق باللاجئين.

في سياق آخر، أكد أردوغان أن "تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية".

وأضاف: "خلال آخر شهر قُتل 59 عسكرياً تركياً في إدلب، ورداً على ذلك حيدنا 3400 من عناصر النظام السوري".

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وكانت الحكومة التركية توعدت، السبت، الحكومة اليونانية بموجات جديدة من المهاجرين باتجاه الحدود بينهما، مؤكدةً أن ما جرى حتى الآن ما هو إلا البداية.

وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن التدفق الحالي لآلاف المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى اليونان عبر الحدود التركية سوف يرتفع بشكل كبير قريباً.

وقال صويلو في مؤتمر صحفي في مدينة ألازيغ بشرق تركيا إن عدد المهاجرين الذين دخلوا اليونان بلغ أكثر من 143 ألف شخص. وأضاف صويلو: "هذه مجرد بداية.. شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم. ما جرى حتى اليوم ليس شيئاً يذكر".

واعتبر صويلو أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، وذلك رداً على تصريحات الأخير التي قال فيها إن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل أربع سنوات لكبح تدفق المهاجرين صار ميتاً الآن.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن" في وقت متأخر من الجمعة: "لنكن صرحاء، الاتفاق مات"، ملقياً باللائمة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انهياره.