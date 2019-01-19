رغم اتفاق تبادل الأسرى.. الحوثي يحكم بالإعدام على معتقل

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، الحكم على معتقل لديها بالإعدام بتهمة التخابر مع قوات الشرعية، وذلك غداة انتهاء مشاورات رعتها الأمم المتحدة في الأردن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على تبادل كافة الأسرى والمعتقلين.

وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء قضت بإعدام أحد الأشخاص أدين بجريمة التخابر دون أن تفصح عن اسم المعتقل المحكوم عليه خلافاً للعادة.

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ونص منطوق الحكم على إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام ومصادرة جميع أمواله العقارية والمنقولة المملوكة له داخل اليمن وخارجها، ولم تذكر اسم الشخص ولا تفاصيل عن هويته.

ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء واعتقالهم آلاف اليمنيين بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، أصدرت الجماعة عشرات الأحكام بالإعدام على مئات المعتقلين، رغم الدعوات والتحذيرات الدولية الإنسانية.

ويأتي هذا الحكم بعد يوم واحد من انتهاء اجتماعات اللجنة الخاصة بتبادل الأسرى في اليمن، بالأردن بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي.

ووصفت الأمم المتحدة في بيان اجتماعات عماَّن بـ"الإيجابية والبناءة" حول تطبيق اتفاق السويد، مضيفةً: "اتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".