اليمن.. الحوثي يستهدف مخيماً للنازحين شرقي صنعاء

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس الأحد، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستهداف مخيم للنازحين، شرق العاصمة صنعاء.

موضوع يهمك قالت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، أن تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية "نسف كافة جهود التسوية السياسية للأزمة... حكومة اليمن: تصعيد الحوثي نسف كافة جهود التسوية السياسية اليمن

ودانت السلطة المحلية بمحافظة صنعاء، في اجتماعها برئاسة المحافظ عبدالقوي شريف، تعمّد ميليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق المواجهات واستهداف مخيم "الخانق" للنازحين بشكل متعمد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ويضم المخيم ما يقارب من 1500 أسرة نازحة، ويقع في منطقة حريب نهم (شرقي صنعاء) ويبعد عن المواجهات أكثر من 50 كلم.

ودعت السلطة المحلية كافة المنظمات الإنسانية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الإنسانية السريعة لاحتياجات النازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق.

يذكر أن مديرية نهم، شرق صنعاء، تشهد منذ أكثر من أسبوع معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية.