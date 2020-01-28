اليمن.. مقتل طفلة وإصابة 4 مدنيين في قصف حوثي على تعز

قُتلت طفلة وأصيب 4 أشخاص آخرين، مساء الاثنين، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية لـ"العربية.نت" أن الأحياء السكنية المحيطة بالسجن المركزي غرب مدينة تعز تعرضت للقصف المدفعي من قبل الحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن أربع قذائف مدفعية سقطت على الأحياء السكنية غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 4 مدنيين آخرين في حي الكرامة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة على مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين في قصف شنته ميليشيات الحوثي على سوق المقهاية الشعبي في منطقة الضباب غرب المدينة.

ودان "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" هذه الجريمة، مشيراً إلى أن "الحوثي لا يبالي بحياة المدنيين ولا بحقوق الإنسان، بحيث يستمر في استهداف تجمعات المدنيين والأحياء السكنية والأسواق".

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وبحسب التحالف، فان الضحايا كانوا في سيارتهم متجهين إلى وسط تعز بعد رحلة سفر لمدة 4 ساعات، لا تأخذ عادة أكثر من نصف ساعة لولا الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على تعز.

من جانبها، وصفت منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز، استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء بأنها "ممارسات إجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً للشرع والدستور والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأعراف والتقاليد اليمنية والمواثيق الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة "مغادرة الصمت المريب إزاء الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والضغط على هذه الميليشيات الاجرامية لوقف الاستهداف الممنهج". ودعت إلى زيارة تعز للاطلاع على الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه المحافظة بسبب الحرب والحصار الخانق منذ خمس سنوات.