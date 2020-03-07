غريفثس محذراً من مأرب: فلتصمت البنادق وإلا..

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفثس، السبت ،إلى وقف فوري للعمليات العسكرية مع تجدد أعمال العنف في الجوف.

وقال غريفثس للصحافيين في مدينة مأرب "وجهت الأسبوع الماضي دعوة لوقف الأنشطة العسكرية. اليوم، أكرر تلك الدعوة لوقف فوري وغير مشروط. ببساطة لا يمكن لليمن أن ينتظر".

وتحدث المبعوث الأممي للصحافيين في مكتب المحافظ بمأرب قائلاً: "يمر ‎اليمن بمنعطف خطير، فإما أن تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، أو ينزلق اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما نشهد اليوم في مأرب".

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كما أضاف: "أكرر دعوتي للوقف الفوري غير المشروط للأنشطة العسكرية وبدء عملية خفض تصعيد شاملة وجامعة تسمح بالمحاسبة والمساءلة".

وتابع "يجب أن تُترجم الردود الإيجابية الأولية التي تلقيتها من أطراف النزاع في ‎اليمن بشأن هذه الدعوة لأفعال فورية على الأرض، فاليمن لا يستطيع الانتظار".

نزوح 70 ألف شخص

إلى ذلك، أفاد موفد العربية/الحدث في مأرب بأن غريفثس التقى محافظ مأرب وبحث موضوع تدفق سبعة آلاف عائلة طردتهم الميليشيات الحوثية من مديريتي الحزم والغيل.

بالتزامن، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أن المعارك في الجوف شمال اليمن، تسببت في نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بعشرة آلاف أسرة، إلى محافظة مأرب المجاورة.

يذكر أن المعارك العنيفة تجددت في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي، واحتدمت مع تقدم ميليشيات الحوثي نحو الحزم، عاصمة المحافظة.