صعدة.. مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي ميداني في باقم

لقي 9 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم بينهم قيادي ميداني، الثلاثاء، في محاولات تسلل فاشله قامت بها الميليشيات في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي، أن ما لا يقل عن 9 من ميليشيات الحوثي بينهم القيادي المدعو "أبو الحسين الرزامي" قتلوا، وجرح آخرون، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني.

موضوع يهمك انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة... حكومة اليمن تنتقد بيان جوها وتطالب بتقييم أداء بعثته اليمن

وأكد العميد الباهلي، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أنه تم إفشال محاولة التسلل وإجبار من تبقى من العناصر الحوثية على الفرار.

وأضاف، أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية".

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بسلسلة غارات جوية، الثلاثاء، تجمعات للميليشيات ومواقع متفرقة وآليات قتالية تابعة لها في مديريتي حرض ومستبأ شمال محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير مخزني سلاح وثلاثة أطقم مدرعة وعربة بي إم بي.