شاهد.. تحرير مواقع جديدة بالبيضاء وسط فرار الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن، إثر معارك أسفرت عن سقوط 100 من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير.

وقال قائد "اللواء 117 مشاه" العميد أحمد النقح، إن جنود الجيش اليمني مسنودين بتحالف دعم الشرعية "شنوا هجمات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال البيضاء، وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وأضاف في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش اليمني تمكن مساء أمس السبت من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية، ومنها القطور والتباب السود وغيرها من المواقع، بعد أن كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية.

وأشار العميد النقح إلى أن الجيش سيطر أيضاً على عدد من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الحوثيين.

وأضاف: خسائر ميليشيا الحوثي البشرية بلغت قرابة الـ100 بين قتيل وجريح وأسير، مشيراً إلى أن بعض جثث المقاتلين الحوثيين لا تزال مرمية إلى اليوم الأحد في الشعاب وبطون الأودية التي فرت منها الميليشيا.

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ودعا العميد النقح "كل العقلاء إلى الحفاظ على أطفالهم، لأن الميليشيا تزج بهم في معارك خاسرة ويصبحون وقودا للحرب"، مثمناً "الدعم والإسناد الكبير" الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للجيش اليمني في معركته لتحرير البلاد من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وفي سياق متصل، نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لفرار عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية تحت وقع نيران مدفعية الجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وكان الجيش اليمني قد أعلن الأسبوع الماضي تحرير عدد من المواقع في ذات الجبهة ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بالإضافة إلى أسر عدد آخر.