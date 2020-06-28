اليمن.. "مسام" ينتزع 1185 لغماً حوثياً في أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الأحد، عن انتزاع 1185 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو/حزيران الجاري في عدد من مناطق اليمن.

وقال المشروع، في بيان، إن مجموع ما تم نزعه منذ 30 مايو/أيار الماضي ولغاية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري يصل إلى 4428 لغما وذخيرة.

ونقل البيان عن مدير العمليات في مشروع مسام رتيف هورن قوله إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 773 ذخيرة غير منفجرة و24 عبوة ناسفة.

وأضاف أن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 363 لغما مضاداً للدبابات و25 لغماً مضادا للأفراد.

من جهته، قال مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي إن مجموع ما نزعته فرق المشروع منذ انطلاقه ولغاية يوم 25 يونيو/حزيران بلغ 171731 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

موضوع يهمك أكدت مصادر لقناة "العربية"، الأحد، أن "السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض".وقالت المصادر... مصادر: جهود سعودية متواصلة لتنفيذ اتفاق الرياض اليمن

وأضاف القصيبي أن الفرق تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 348427 متراً مربعاً من الأراضي ليصل بذلك إجمالي ما تم تطهيره منذ انطلاقة المشروع إلى 11.298.559 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكان تقرير حقوقي أفاد بأن ميليشيا الحوثي، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام، التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن، جعلته" من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".